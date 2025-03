Alessia Pifferi assente al processo per la morte di Diana: aggredita in carcere e denuncia ‘Mi hanno picchiata’

Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per la morte della figlia Diana, sarebbe stata aggredita in carcere durante un alterco con altre detenute. Questa violenza, avvenuta mentre era assente all’udienza del 28 febbraio presso la Corte d’Assise di Milano, le avrebbe procurato quattro punti di sutura sul viso e avrebbe richiesto l’intervento del 118. Fonti riferiscono che Pifferi avrebbe ricevuto un pugno in faccia, evidenziando una situazione di pericolo e violenza all’interno dell’istituto penitenziario. Questa sarebbe la seconda volta che Pifferi subisce un’aggressione; la prima risale al 2024, quando era detenuta a San Vittore, dove era stata chiamata “mostro” e “assassina” da altre detenute.

Durante l’udienza, la Corte ha disposto una nuova perizia psichiatrica per valutare il profilo psicologico di Pifferi. Sono stati nominati vari esperti, tra cui lo psichiatra Giacomo Francesco Filippini e la neuropsicologa Nadia Bolognini, con il supporto della Procura generale che ha nominato altre professioniste. I nuovi esami dovranno iniziare il 26 marzo, con un periodo di 90 giorni per la redazione delle relazioni. Il deposito delle relazioni è previsto per il 25 giugno, e i periti dovranno presentarsi in aula il 2 luglio per discutere le loro conclusioni con i giudici. La questione del quoziente intellettivo di Pifferi, ipotizzato come estremamente basso, solleva dubbi e discussioni tra gli esperti.