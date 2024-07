Alessia Pascarella sbugiarda Lino a Temptation Island: le due menzogne

Lino Giuliano è certamente tra i fidanzati più discussi di questa edizione di Temptation Island, sia per come si è comportato nel villaggio, che per le accuse che un’influencer gli ha mosso nei giorni scorsi. Nel programma Lino non si è fatto troppi problemi a “socializzare” con le tentatrici, soprattutto con una: Maika. La fidanzata di Lino, Alessia Pascarella, invece non si è avvicinata a nessun tentatore in maniera particolare, anche perché è costantemente impegnata nella visione di moltissimi video del suo compagno e tra un Pinnettu e l’altro ha anche chiesto dei falò di confronto, tutti rifiutati: “Lui si rifiuta di venire ai falò? E io ne chiederò altri all’infinito. Ma io sapevo che c’era un problema, ma non pensavo fino a questo punto. Non esiste che starò ancora con una persona così. Fino a oggi ho avuto i prosciutti sugli occhi“.

Alessia Pascarella sbugiarda il fidanzato: “Ma se non ha un Euro questo”.

Non solo lacrime e richieste di falò, ieri sera Alessia Pascarella ha deciso di appendere al chiodo la tutina da vittima e ha scelto di parlare la lingua della verità. La produzione ha mostrato alla ragazza un ennesimo video in cui Lino si struscia a Maika e le propone di aprire un’attività insieme e di fare dei giri sulla sua moto.

La 30enne però questa volta invece di arrabbiarsi e piangere ha deciso di sbugiardare il fidanzato e ha detto che non ha una moto e nemmeno i soldi per aprire un’attività: “Vuole spaccare con lei aprendo un ristorante? Ma cosa dice. Quello non tiene un Euro che deve aprire? […] Non è vero non ce l’ha la moto! Le moto sono la sua passione? Ma perché ha detto che ha una moto se non ce l’ha? Ragazze ma vi rendete conto di quante ne racconta? Io sono proprio senza parole“.