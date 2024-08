Alessia Maurelli, proposta di matrimonio in diretta alle Olimpiadi

Ancora una volta le Farfalle della ginnastica ritmica hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi (dopo quella ottenuta a Tokyo 2020). Subito dopo la gara il fidanzato di Alessia Maurelli si è avvicinato alla pista e le ha fatto la proposta di matrimonio. I commentatori di Rai Due hanno subito documentato l’avvenimento.

“Attenzione c’è una proposta di matrimonio! Massimo fa la proposta di matrimonio ad Alessia Maurelli. Che meraviglia! Questa forse è l’immagine più bella dell’Olimpiade. Sentite, lei gli ha appena detto ‘sei matto’. Lei piange di gioia e ha detto di sì. Bellissimo questo tremore di lei per l’emozione. Anche la speaker sta sottolineando questo bel momento di gioia. Ecco un bel primo piano sull’anello. Ecco Massimo che abbraccia le compagne di lei. Grande momento di gioia, immagini che sono davvero bellissime e che restano nella storia di queste Olimpiadi. Massimo che chiede ad Alessia Maurelli, la capitana di sposarlo. Ecco il sì in diretta, non ci sono dubbi. Noi facciamo tanti auguri alla straordinaria capitana azzurra per un magnifico e radioso futuro. All’inizio gli addetti non capivano cosa stesse accadendo e hanno cercato di fermarlo. Qui i controlli sono severissimi a Parigi e appena la sicurezza ha capito che lui era il fidanzato l’hanno lasciato passare. Adesso questo fidanzamento farà allungare le interviste. Chissà se lei si aspettava questa proposta di matrimonio. Da come ha reagito forse no”.

Alessia Maurelli, le prime parole dopo la proposta di matrimonio.

Ai microfoni di Rai Sport la ginnasta ha affidato le sue prime parole dopo il gesto romantico del compagno: “Un evento particolare, ancora non ho realizzato. L’anno scorso avevo detto al mio fidanzato che l’avrei fatto io. Mai avrei pensato che l’avrebbe fatto lui. Io gli avevo detto ‘ti farò la proposta l’anno prossimo’. Invece come avete visto è arrivata a me poco fa e sono emozionatissima“.