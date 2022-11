Alessia Marcuzzi viene imitata da Mia Facchinetti: il video

Senza alcuna ombra di dubbio Alessia Marcuzzi è uno dei personaggi televisivi più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. In occasione del suo 50esimo compleanno, la donna ha organizzato un party casalingo in cui ad attirare l’attenzione degli ospiti è stata sua figlia, Mia Facchinetti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

In occasione del suo 50esimo compleanno, Alessia Marcuzzi si è concessa qualche giorno di relax a Dubai con le sue amiche. A seguito del breve viaggio, la donna ha fatto ritorno nella sua dimora in cui ha organizzato una cena di compleanno con i suoi amici più cari.

Tuttavia, nel bel mezzo dei festeggiamenti, ad attirare l’attenzione di tutti gli invitati è stata Mia Facchinetti, nata dalla storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. La bambina ha divertito tutti gli ospiti indossando un look griffato di sua mamma e facendo una sua imitazione. Inutile dire che l’episodio è stato subito immortalato dalla conduttrice la quale ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram. Queste sono state le parole scritte a correre della didascalia del post:

Poi arriva lei con la mia imitazione.

Inutile dire che il post in questione ha fatto il boom di like e commenti da parte di tutti i fan dell’ex compagna di Francesco Facchinetti. D’altronde non è la prima volta che Mia Facchinetti si intrufola nella cabina armadio di sua mamma per indossare alcuni dei suoi vestiti.

Il rapporto tra Alessia Marcuzzi e Mia Facchinetti

D’altronde, mamma e figlia sembra essere uguali. Complici, uniche e più unite che mai, la Marcuzzi e sua figlia sono legate da un legame indissolubile. Inoltre, sin da quando era solo una bambina, Mia si è mostrata sempre dinamica, ironica e vivace dinanzi alla telecamera del cellulare.