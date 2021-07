La possibilità di avere di nuovo Amadeus al timone del Festival di Sanremo si fa sempre più concreta e secondo le ultime indiscrezioni al suo fianco, oltre Fiorello, potrebbero arrivare Gerry Scotti ed Alessia Marcuzzi.

Se il nome di Gerry Scotti si rincorre da ormai due anni, quello di Alessia Marcuzzi è inedito e lanciato dal settimanale DiPiùTv, ripreso poi da Libero Quotidiano.

“Direttamente dalle colonne di DiPiùTv, filtra un’ultima, clamorosa, ipotesi: quella che la porterebbe dritta dritta al Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, Fiorello e Gerry Scotti. Nel caso, si tratterebbe di una corazzata che, almeno sulla carta, promette di attentare al record di share di tutti i tempi.

Insomma, tutto è possibile. Così come Alessia Marcuzzi potrebbe semplicemente prendersi una sorta di anno sabbatico, del tempo per stare più vicina alla sua famiglia, lei che è sulla cresta dell’onda da un ventennio, impegnatissima e sempre presente in tv. Già, perché – e lo ha spiegato la stessa Marcuzzi -, la pandemia, il coronavirus, hanno cambiato un po’ le percezioni e le priorità di tutti quanti”.