Alessia Marcuzzi è pronta a tornare in tv con la nuova edizione di Temptation Island. Non la versione ‘Vip’ (che sembrerebbe essere stata mandata definitivamente in pensione), bensì con un’altra edizione composta da persone comuni, che torneranno così protagoniste a due mesi di distanza da quelle portate al successo da Filippo Bisciglia. Per la prima volta, quindi, Temptation Island andrà in onda due volte in un anno a distanza ravvicinata ma con due conduttori diversi.

Una scelta voluta e presa da Maria De Filippi stessa, produttrice dello show.

“Alessia Marcuzzi condurrà un’edizione tutta nip, come si dice, il contrario di vip, con persone normali. Ci credo di più, con loro scatta l’ improvvisazione, la sorpresa, l’inaspettato” – ha dichiarato Maria De Filippi al settimanale Gente – “Alessia è generosa, è buona e di una ingenuità imbarazzante. Ogni tanto le devi dire ‘svegliati’ […]. L’anno scorso quando ha condotto per la prima volta questo programma, sono andata in Sardegna a parlarle: ‘Alessia non è che ti puoi mettere seduta sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione‘. A modo mio. È stata bravissima”.

Due edizioni in un anno di Temptation Island saranno una scelta vincente?

Nuove coppie, nuove emozioni, nuove puntate… #TemptationIsland con @lapinella torna a settembre su Canale 5! https://t.co/8EaxPA5ltZ — Temptation Island (@TemptationITA) August 18, 2020