Ha fatto molto rumore l’addio a Mediaset da parte di Alessia Marcuzzi, ma più che un addio è stata una pausa, dato che la conduttrice sarebbe pronta a rientrare negli studi di Cologno Monzese già a partire dal prossimo mese.

Era la scorsa estate, infatti, quando Alessia Marcuzzi – dopo aver rifiutato la conduzione di Scene da un Matrimonio (affidata poi ad Anna Tatangelo, che tornerà con una seconda edizione in primavera) – ha detto addio a Mediaset. Ora, sei mesi dopo, è tornata all’ovile. Parola di Dagospia.

“Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“, il 30 giugno scorso Alessia Marcuzzi annunciava sui social l’addio a Mediaset dopo 25 anni. “Ho assecondato un’urgenza di libertà“, aveva aggiunto a Vanity Fair. Addio che aveva suscitato stupore e dispiacere in Piersilvio Berlusconi che, stando alle nostre fonti, avrebbe deciso di “perdonare” la conduttrice romana accogliendola nuovamente a Mediaset. Un dietrofront per la Marcuzzi sei mesi dopo il clamoroso addio. La trattativa portata avanti dal potente manager Beppe Caschetto dovrebbe concludersi nei prossimi giorni”.

Giuseppe Candela ha poi specificato che nel contratto di Alessia Marcuzzi ci sarebbero sì più programmi, ma nessun nuovo titolo. Insomma, nessuna grande novità per la conduttrice che già dal prossimo 9 febbraio rivedremo al timone de Le Iene.

“Un contratto ampio che prevederebbe la conduzione di più programmi, tra questi Le Iene da mercoledì 9 febbraio e poi altri progetti, non proprio con titoli nuovi, sia su Italia 1 sia su Canale 5”.

A cosa le sarà servita questa “pausa”?

“Non riuscivo più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. Quando inizi a non riconoscerti più, non c’entra tanto il programma o gli altri, ma c’entri tu. Ad un certo punto è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.