Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset per, cito testuali parole, “dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“. Ma quali sono stati questi fantomatici programmi che le erano stati proposti ed a cui lei avrebbe detto di no? A svelarli è stato Giuseppe Candela su Dagospia: sarebbero Scherzi A Parte e Scene da un Matrimonio.

“A Cologno Monzese gira voce che Piersilvio Berlusconi, al netto di tutte le voci e frasi di rito, non avrebbe gradito le modalità scelte da Alessia Marcuzzi per salutare Mediaset dopo 25 anni. In primis una forte critica alla scelta di comunicazione e in secundis la convinzione di una soluzione possibile tra le parti per un nuovo prime time nel 2022. Prime time, va precisato, non ancora offerto al momento delle trattative: sul tavolo in queste settimane solo Scene da un matrimonio (dopo il no a Scherzi a Parte), che precedentemente era stato proposto a Lorella Cuccarini”.

Il no a Scherzi A Parte risalirebbe allo scorso aprile ed il problema, in questo caso, sarebbe stata la conduzione in coppia con Enrico Papi; conduttore che in passato avrebbe avuto uno screzio con il manager di Alessia.

Alessia Marcuzzi rifiuta di condurre con Enrico Papi? C’entrerebbe uno screzio del passato https://t.co/tJFYIwTnVf — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 10, 2021

Il no a Scene da un Matrimonio, invece, era stato annunciato dallo stesso Piersilvio Berlusconi durante la conferenza stampa dei Palinsesti Mediaset 2021-2022. In questa trattativa il ‘no’ sarebbe arrivato a causa di problemi economici: i soldi chiesti da Alessia sarebbero stati fuori budget per una domenica pomeriggio.

Alessia Marcuzzi, dove la vedremo in futuro?

Sempre su Dagospia, Giuseppe Candela ha svelato una trattativa (andata male) con La7:

“Dagospia nei giorni scorsi ha rivelato di un pranzo di lavoro Al Bolognese a Roma tra Urbano Cairo, il direttore di La7 Andrea Salerno e il potente manager Beppe Caschetto. Gira voce che durante quel pranzo si sia discusso proprio di Alessia Marcuzzi con tanto di proposta ufficiale da parte di La7. Offerta pare già declinata”.

Mentre il settimanale Chi ha svelato una trattativa (andata bene) con Discovery:

“Il futuro della conduttrice Alessia Marcuzzi, dopo l’inatteso addio a Mediaset, inizia a delinearsi. La conduttrice ha iniziato in questi giorni una “chiacchiera” con Discovery per un progetto che è completamente nuovo”.