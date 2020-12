Alessia Marcuzzi quando ha condotto L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello è sempre stata molto attenta a non dimostrare le sue preferenze tra i concorrenti. Adesso che non è lei al timone del reality di punta di Mediaset la Pinella sui social ha fatto più volte i complimenti a Stefania Orlando e anche a Tommaso Zorzi. Ieri sera a Le Iene – proprio mentre annunciava lo scherzo fatto a Matilde Brandi – la conduttrice (che era stata settimane a casa dopo aver contratto il Covid) ha detto chiaramente chi sono i suoi 3 gieffini preferiti.

Matilde tutto ok?

“Ci vorrei vedere io sul podio? Allora, posso dirti che non so chi potrebbe vincere. Anche se secondo me uno dei possibili vincitori è Tommaso. Sarei davvero contenta se vincesse. Potrebbe anche vincere Maria Teresa che si è molto dedicata alle pulizie e ai balli all’interno della casa. – ha dichiarato a Superguida tv – Per il resto lì dentro non so quanto ci sia di vero e quanto ci sia di recita. Io per esempio non ho finto mai perché non ho mai lavato un piatto(ride)”.