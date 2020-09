Alessia Marcuzzi, a distanza di circa un mese dall’intervista rilasciata ad Alfonso Signorini, è tornata a parlare del presunto triangolo amoroso che l’avrebbe vista coinvolta al fianco di Stefano De Martino e Belen Rodriguez.

Alessia, anche questa volta, ha smentito qualsiasi gossip affidando a Silvia Toffanin il suo sfogo.

“Sono molto riservata nella vita privata, pur essendo attiva sui social. Le notizie circolate questa estate erano completamente false. La prima notizia è stata che fossi in crisi con mio marito. In effetti, durante il lockdown, c’è stato un momento di difficoltà con Paolo, ma niente di eclatante. E lui è andato a dormire da sua nonna. Ma niente di che. È che io sono complicata, molto indipendente, attiva, irrequieta e quel periodo è stato difficile per me. La cosa che mi ha fatto riflettere è il fatto che la gente creda alle voci che girano piuttosto che alle notizie vere. A volte è più stuzzicante credere a una cosa inventata, ma non è stato piacevolissimo. Non ho voluto replicare, tranne una foto postata di un libro di Woody Allen, ‘A proposito di niente’. Ma ho chiarito tutto con la mia famiglia, non ho bisogno di chiarire nulla con altri”.