Alessia Marcuzzi sotto accusa dopo Sanremo: Commenti su alcol e droga ‘Mia figlia legge tutto’

Alessia Marcuzzi ha condiviso la sua esperienza di co-conduttrice al Festival di Sanremo 2025, affrontando le critiche ricevute dopo l’evento. Durante la sua partecipazione a “Domenica In”, ha rivelato che gli attacchi sui social, che la descrivevano come ubriaca o drogata, le hanno fatto male, soprattutto pensando a sua figlia di 13 anni che legge ciò che scrivono. Marcuzzi ha spiegato che il suo modo di essere scanzonato è parte della sua personalità e ha ammesso di essere stata felice di lavorare con Carlo Conti, nonostante non fosse il suo sogno. Ha sottolineato di essersi divertita e di essere stata autentica, descrivendo l’atmosfera dietro le quinte come positiva.

Rispetto alle insinuazioni riguardo all’uso di alcol e droga, ha affermato di non sempre rispondere alle critiche che considera importanti, ma si è rammaricata per la valanga di commenti negativi che ha ricevuto in seguito alla sua performance. Ha voluto chiarire che non ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti, un’accusa che era già emersa in passato durante la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi”. La showgirl ha trovato queste affermazioni particolarmente preoccupanti, considerando che sua figlia legga i commenti e reagisca a queste insinuazioni. In conclusione, ha accettato le critiche, ma si è sentita offesa per quelle legate alla sua credibilità e alla sua immagine.