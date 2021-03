Alessia Marcuzzi è una grande fan del GF Vip e sin dall’inizio ha subito dichiarato di adorare il golden trio. La conduttrice Mediaset in una puntata de Le Iene ha confessato: “Non mi perdo mezza puntata del Grande Fratello Vip. Sono pazza di quel reality. Adoro soprattutto Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. […] Voi siete pallosi che parlate solo di alta cultura e di cose da radical chic. Guardate che al GF Vip succede di tutto è bello quest’anno“.

La Pinella ha seguito gli amori nati nella casa di Cinecittà ed ha anche commentato il bacio tra Tommaso e Andrea Zenga. Ovviamente ieri la presentatrice ha guardato la finale ed ha fatto il tifo per Zorzi, pubblicando anche una foto del ragazzo insieme ad Oppini. Proprio per aver condiviso lo scatto in questione, la Marcuzzi ha ricevuto qualche critica, a cui ha risposto con un sacrosanto: “Facci quello che ca**o mi pare. Poi cosa c’è di male in questa foto che ho messo?“.

Il GF Vip 5 è stato un reality quasi perfetto, ma sono contento sia finito, i vari fanclub avevano creato un clima di terrore. Capisco Alessia, perché su Twitter era impossibile pubblicare un commento o un’immagine senza essere aggrediti da qualche fanatico che aveva scambiato i protagonisti dello show per qualche loro familiare. Speriamo che con il Festival di Sanremo il clima sia più disteso.

Quello che c…o mi pare😂 https://t.co/naM85CpfX9 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 1, 2021

??? Cosa c’e’ di male in questa foto? https://t.co/aHy2ebE3oz — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 1, 2021

Le foto pubblicate da Alessia Marcuzzi.