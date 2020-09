Esattamente due mesi fa Dagospia ha lanciato la bomba sul presunto triangolo (confermata poi da Roberto D’Agostino) tra Alessia Marcuzzi, Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Se il bel napoletano si era affrettato a smentire l’indiscrezione, la conduttrice de Le Iene aveva preferito non commentare. Oggi dalle pagine del settimanale Chi Alessia ha rotto il silenzio e ha detto che non vuole alimentare il gossip sul suo conto.

Quindi non c’è nemmeno una base di verità in tutta questa storia? Siamo davvero sicuri? Nemmeno mezzo messaggino sull’iPad di Stefanone?

“Quando Maria De Filippi mi ha chiamata per “Temptation island”, penso avesse intuito che sarebbe stata la mia dimensione ideale. Mi piace vedere le persone negli occhi e ascoltarle da vicino. A volte le parole dette a distanza possono essere fraintese, possono ferire, si possono dire in modo sbagliato.

Per me la tentazione in una coppia è restare uniti, lasciarsi è più facile. Anche se sono indipendente. Nella vita ho ottenuto tutto con le mie forze, non devo dire grazie a un uomo e non ho mai avuto rapporti di convenienza. Se sto con una persona, quindi, è per essere più felice. Mio marito, Paolo, lo sa e mi ama anche per questo. Perché è consapevole di essere scelto e sa che, se le cose non vanno, non resto a soffrire. Ma questo è pericoloso anche per me, la mia indipendenza mi rende schiava del mio stare bene con me stessa.

