Alessia Marcuzzi risponde alle critiche su Sanremo: ‘Va bene così’

Alessia Marcuzzi ha recentemente affrontato le critiche riguardanti la sua co-conduzione al Festival di Sanremo 2025, dove ha presentato il programma insieme a Carlo Conti. Durante un’intervista in occasione della presentazione del suo nuovo show su Amazon Prime, ha risposto a chi non ha apprezzato la sua performance, in particolare la gag degli abbracci suggerita da Biggio. Marcuzzi ha dichiarato di aver ricevuto anche feedback positivi, sottolineando che non è possibile accontentare tutti: “Se a qualcuno non sono piaciuta va bene così”.

Nonostante le critiche, la conduttrice continua a lavorare a diversi progetti. Oltre al programma “The Traitors” su Amazon Prime, ha in programma anche “Obbligo o verità” su Rai 2. Durante l’evento, ha fatto debuttare sul red carpet suo figlio Tommaso, frutto della sua relazione con l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi.

Marcuzzi ha condiviso anche aspetti della sua vita privata, rivelando di essere una persona timida e poco mondana. Ha rifiutato di partecipare a programmi che avrebbero esposto i suoi figli e ha affermato di avere buoni rapporti con l’ex marito Paolo Calabresi Marconi. La conduttrice ha spiegato l’importanza della collaborazione tra donne nel suo contesto familiare, enfatizzando la volontà comune di garantire il bene dei figli. Attualmente, Alessia è single e sta vivendo il momento con serenità.