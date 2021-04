Alessia Marcuzzi, secondo quanto scritto dal settimanale Oggi, sarebbe stata contattata per condurre – in coppia con Enrico Papi – la nuova edizione di Scherzi A Parte, ma avrebbe detto di no.

A spiegare il no della conduttrice c’ha poi pensato Dagospia: pare infatti che c’entrerebbe uno screzio del passato che avrebbe avuto Enrico Papi nei confronti (indirettamente) della conduttrice. Ma andiamo con ordine.

Alessia Marcuzzi e Enrico Papi, Dagospia svela il retroscena

Il manager di Alessia Marcuzzi è Beppe Caschetto che in passato ha assistito anche Enrico Papi e che avrebbe spinto proprio quest’ultimo a partecipare ad una edizione de L’Isola dei Famosi della Marcuzzi.

Enrico Papi inizialmente aveva detto di sì (ed il suo nome era già stato annunciato anche dalla produzione), ma al momento della firma del contratto il conduttore ha dato forfait accettando la proposta di Milly Carlucci per fare Ballando con le Stelle.

Ecco cosa ha scritto Dagospia nel dettaglio:

“Stando alle nostre fonti il motivo sarebbe da ricercare in altre logiche: un no voluto dal suo manager Beppe Caschetto, complice la presenza nella trasmissione di Enrico Papi. Papi era assistito dalla ITC2000 [di Beppe Caschetto, ndr], nonostante gli accordi decise di non partecipare all’Isola dei Famosi accettando in extremis l’offerta di Milly Carlucci per Ballando con le Stelle. Da qui la rottura. Chi prenderà il posto della Marcuzzi? Papi dovrebbe condurre Scherzi a Parte in solitaria”.

Con Enrico Papi al timone sarebbe così sfumata l’ipotesi-incubo di trovarci alla conduzione Ezio Greggio con Lorella Cuccarini.

Nel dubbio, Scherzi A Parte tornerà in onda. Siete felici?