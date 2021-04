Alessia Marcuzzi ha approfittato di un momento amarcord di quando ha incontrato Britney Spears per sostenere il movimento #FreeBritney che ormai da mesi impazza sui social e non solo.

Era l’estate del 1999 quando la conduttrice incontrò la cantante sul palco del Festivalbar, quell’anno realizzato a Prato della Valle, una delle più grandi piazze di Padova.

“Sta per arrivare una ragazzina che è già un fenomeno in America perché per la prima volta una ragazza con il suo album d’esordio è arrivata prima in classifica”.

Una ragazzina a tutti gli effetti, dato che Britney Spears nell’estate del 1999 aveva solo 18 anni.

Alessia Marcuzzi con Britney Spears nel 1999

Britney Spears in quell’occasione si esibì proprio con il singolo Baby One More Time e subito dopo – nel backstage del Festivalbar – concesse una breve intervista ad una preparata Alessia Marcuzzi.

“Come ci si sente ad essere circondati dall’affetto di tantissimi fan?”; “E’ davvero travolgente” – rispose la Spears, che poi aggiunse – “Prima ero al soundcheck e lì fuori c’era un pubblico fantastico, sono emozionata. Baby One More Time è un po’ una storia autobiografica. [….] Non sono innamorata al momento, sto aspettando la persona giusta. Il mio prossimo video lo girerò ad Orlando e sarà in una discoteca grandissima, si ballerà molto, sarà fantastico!”.