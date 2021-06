Alessia Marcuzzi è stata per anni una dei volti di punta di Mediaset contesa fra Canale 5 (dove conduceva L’Isola dei Famosi e Temptation Island) ed Italia 1 (salda al timone de Le Iene al fianco di Nicola Savino). Ma il 2021 ha sparigliato le carte in tavola e nel 2022 le cose potrebbero cambiare.

L’Isola dei Famosi, come già sappiamo, è passata ad Ilary Blasi confermatissima anche per il prossimo anno; Temptation Island tornerà con un’unica edizione annuale condotta da Filippo Bisciglia; mentre a Le Iene si vocifera di un cambio di conduzione in blocco.

Lo scorso 1^ giugno lo avevo scritto a chiare lettere “Alessia Marcuzzi chiude Le Iene ed il suo futuro lavorativo è incerto” ed ora – a distanza di due settimane – TvBlog mi ha dato ragione.

Il noto portale televisivo ha infatti scritto: “Se per Maria De Filippi ormai è certo il rinnovo con Mediaset e francamente chi pensava altrimenti vive nel mondo delle fiabe (beati loro) per Alessia Marcuzzi pare ci siano dei seri problemi. Secondo le voci che circolano l’azienda guidata da Piersilvio Berlusconi pare nicchi sul fronte rinnovo. […] Dunque per Alessia poca roba nell’ultima stagione tv e per la prossima? Forse è proprio su questo che si sta discutendo alacremente in questi giorni con Mediaset per un rinnovo di contratto che non appare affatto scontato e con la bilancia che un giorno pende da una parte e un altro giorno pende dall’altra. Come finirà dunque questo tira e molla ? Lo scopriremo -forse- molto presto“.

Alessia Marcuzzi ed il suo futuro in televisione

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, la conduttrice ha poi confessato che non sa se ritornerà anche il prossimo anno e quali sono i programmi che non condurrebbe mai: quelli di salute, quelli di sport ed i quiz.

“Se il prossimo anno sarò a Le Iene? Non so ancora niente. Bisognerebbe interpellare Davide Parenti (il “papà” di “Le iene”, ndr) e chiedergli: “Ma Nicola e Alessia sono troppo vecchi o li potete richiamare?”.

E ancora:

“Programmi di salute no. Non sono ipocondriaca e quindi non voglio sapere e non voglio vedere nulla, mi devono costringere ad andare dal medico, anche se so che i controlli sono importantissimi. Un quiz no. Sono sicura che sbaglierei tutto, non ce la farei, direi la risposta giusta prima dei concorrenti. Un programma di sport neanche. Io non capisco nulla di calcio o altro, mi piace solo il nuoto“.