Alessia Marcuzzi, Rai2 le affida la conduzione di ben due programmi

Alessia Marcuzzi da quando ha lasciato Mediaset ha trovato nuova linfa su Rai2 che le ha già permesso di realizzare e condurre un programma ideato da lei: Boomerissima. Uno show pulito (chissà se Pier Silvio Berlusconi si sarà pentito di non averglielo fatto fare) che tornerà con una nuova edizione al termine di Belve.

Secondo quanto fatto sapere da TvBlog, però, Boomerissima non sarà l’unico prossimo impegno di Alessia Marcuzzi. Rai2 starebbe infatti pensando di affidarle un secondo programma originale nella primavera del 2024.

“Il programma sarà un progetto originale, quindi non un format già esistente” – si legge su Blogo – “Un po’ com’è già il Boomerissima che tornerà su Rai2 il martedì dopo Belve. Dicevamo un format originale tutto girato in esterna, dove accadranno delle situazioni particolari originate dai protagonisti della trasmissione. Situazioni in itinere che verranno raccontate da questo programma, che al momento non ha ancora un titolo. La trasmissione sarà prodotta dalla Fremantle che già collabora con la Rai con Belve e con il nuovo programma di Nunzia De Girolamo Avanti Popolo. Semaforo verde quindi per Alessia Marcuzzi nella Rai2 della primavera del 2024. Si aggiunge quindi un progetto nuovo al già collaudato Boomerissima. L’intrattenimento della tv pubblica dunque punta molto su Alessia Marcuzzi, che potrebbe essere coinvolta anche in altre operazioni prossime future in Rai”.