Alessia Marcuzzi, quando Mariah Carey le impedì di salire sul palco

Mariah Carey è una diva capricciosa e quel che ha raccontato Alessia Marcuzzi ad Alessandro Cattelan non mi stupisce molto. Anzi. Lo ha fatto ieri sera durante la sua ospitata a E Poi C’è Cattelan.

“Era la finale del Festivalbar a Piazza del Piebiscito a Napoli, c’erano trecentomila persone” – ha detto Alessia Marcuzzi – “Ospite Mariah Carey che doveva cantare Against All Odds. Immaginatevi la voce di Mariah, ero emozionatissima! Mentre stavo per salire per presentarla qualcuno del suo entourage iniziò a urlare ‘lei deve andare via!’, non le avevo fatto niente! Mi sono poi posta delle domande e ho pensato che forse ero troppo alta! Quando lei se n’è andata Fiorello mi ha richiamato perché diceva che voleva chiudere con me”.

Questa storia Alessia Marcuzzi l’aveva raccontata anche a Carlo Conti sottolineando che si sa “come sono le dive americane”.

Per la cronaca Google dice che: Alessia Marcuzzi è alta 1,78, mentre Mariah Carey è alta 1,73.

Che sia questo il reale motivo? Nessuna donna può essere più alta di Mimi al suo fianco?

@ultratrash_tv_music @Mariah Carey VS @Alessia Marcuzzi momenti imbarazzanti in TV Rosario Fiorello #tisbloccoricordo #anni90ricordi #90sthrowbacks😍 #mariahcareyfan #momentiimbarazzantiintv #momentiimbarazzanti ♬ Against All Odds (Take A Look at Me Now) (feat. Westlife) – Mariah Carey