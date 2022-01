Quando Alessia Marcuzzi ha lasciato Mediaset in molti si sono chiesti quale fosse il suo destino televisivo. Sky? La7? Discovery? Rai? Da quest’ultima sarebbe stata davvero corteggiata, ma la richiesta di Milly Carlucci di averla nel cast di Ballando con le Stelle si è conclusa con un nulla di fatto.

Chi prevedeva, auspicava (o desiderava?) lo sbarco di Alessia Marcuzzi su altri lidi rimarrà però deluso, perché secondo TvBlog la conduttrice sarebbe pronta per tornare in tv dove è sempre stata di casa: Mediaset. Più precisamente nella nuova stagione de Le Iene su Italia 1.

Se la stagione autunnale ha visto scendere al fianco di Nicola Savino numerose donne a rotazione (da Elodie a Madame fino a Michela Giraud ed Iva Zanicchi), la stagione primaverile potrebbe vedere il ritorno della coppia storica Savino-Marcuzzi.

“Fra le candidate a ricoprire questo ruolo ci sarebbe Alessia Marcuzzi, che tornerebbe dunque alle Iene dopo lo stop di questo autunno a seguito della sua decisione di lasciare Mediaset”. – si legge su TvBlog – “E’ possibile che un ritorno di Alessia Marcuzzi alle Iene implicherebbe un accordo quadro, più ampio fra l’attrice e conduttrice romana e Mediaset che vada oltre l’impegno con il programma di Parenti. Del resto è stato lo stesso vice presidente di Mediaset Piersilvio Berlusconi, durante l’ultima presentazione dei palinsesti Mediaset a dire: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”. Un prodotto sarebbe in dirittura d’arrivo, non resta che capire quali potrebbero essere gli altri”.