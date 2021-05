Più la fama aumenta e maggiori sono le possibilità che arrivino hater, mitomani, persone disturbate, stalker o utenti ossessionati. Il settimanale Oggi ha scoperto che su Twitter c’è un account che si spaccia per Alessia Marcuzzi cercando di realizzare truffe. I giornalisti del magazine hanno contattato la conduttrice de Le Iene, che si è detta angosciata.

“Non soltanto sono basita da questa storia, ma devo anche farvi i complimenti perché siete arrivati in brevissimo tempo al nome e cognome di una persona vera, che ora rischia grosso. Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato pericolosi consigli a mio nome a qualche fan, oppure se avesse dato appuntamento a qualcuno da qualche parte con intenzioni moleste? Mi vengono in mente mille pensieri e sono soltanto brutti”.

Non solo truffe, Alessia Marcuzzi è anche vittima di minacce di morte.

Oltre a Twitter c’è un utente che ha preso di mira la presentatrice anche su Instagram. Un profilo dal nome ‘Macelleria Vegana’ pare abbia minacciato di morte Alessia Marcuzzi, che si è già rivolta alla Polizia Postale.

“Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a sporgere denunce alla Polizia Postale”.

Posso capire cosa spinge un malintenzionato che cerca di fare delle truffe, ma non riesco invece a comprendere che gusto ci sia nel minacciare o insultare pesantemente i vip. Quanto bisogna essere frustrati e disturbati per fare cose del genere?

Domani su Oggi le mie dichiarazioni a @franco_bagnasco su una truffa che un mio profilo finto stava per attuare nei confronti del giornale. Per fortuna ad un certo punto lui ha capito che non parlava la vera “me” (profilo senza baffo e 18 followers) e ha beccato tutto! Follia🤦‍♀️ — Alessia Marcuzzi (@lapinella) May 19, 2021

Bisogna stare molto attenti. https://t.co/hVvRJWFok4 — Alessia Marcuzzi (@lapinella) May 19, 2021