Alessia Marcuzzi stasera non è in studio a Le Iene, e ad annunciarlo è stato Nicola Savino:”Come tutte le settimane, prima di entrare a Mediaset ci controlliamo, e stamattina Alessia Marcuzzi è risultata positiva al Covid e la salutiamo da qui, con un grande applauso. Diciamo che in questo momento non ha nessun sintomo”.

La conduttrice si è collegata in diretta ed ha raccontato quello che è successo: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia glia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido. Sono risultata positiva“.

Ovviamente la cosa non modificherà in nessun modo la programmazione di Temptation Island, visto che il programma è stato registrato il mese scorso.

