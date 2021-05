Dopo anni di conduzione di Simona Ventura in Rai, L’Isola dei Famosi è sbarcata in Mediaset con Alessia Marcuzzi al timone del reality. Il paragone è venuto spontaneo a milioni di telespettatori. Nelle prime edizioni dello show di Canale 5 bastava fare un giro su Facebook, Instagram e Twitter per leggere migliaia di commenti in cui gli utenti tiravano in ballo Super Simo.

Dopo i risultati non brillanti de L’Isola dei Famosi 2019 (media di 2.820.000 spettatori con il 16,39% di share) i vertici del Biscione hanno pensato di giocarsi la carta della novità. Ilary Blasi ha preso il posto della collega e all’inizio l’effetto della nuova conduzione si è fatto sentire facendo segnare il 21% al reality. Dopo l’euforia iniziale gli ascolti si sono sgonfiati e già si leggono i primi fan del programma che rimpiangono Alessia Marcuzzi. Una di loro ha scritto a Maurizio Costanzo sul settimanale Nuovo.

“Credo che questo bel reality meriti una conduttrice con maggiore umanità. Quindi ridateci Alessia Marcuzzi”.

Il famoso giornalista non si è sbilanciato. Costanzo ha dichiarato che Ilary secondo lui sta facendo un buon lavoro a L’Isola, ma ha anche dichiarato che un comeback della Pinella non è da escludere.

“Alessia Marcuzzi è molto brava, fa altri programmi al momento, ma non è detto che prima o poi non torni all’Isola. Ilary Blasi sta facendo un ottimo lavoro secondo me. Il suo stile frizzantino che piace a molti. Il suo punto di forza è la sua spontaneità e secondo me sta sta andando bene con questa conduzione“.

Sono d’accordo con Maurizio, Ilary a L’Isola mi piace, soprattutto nei momenti spontanei in cui non deve seguire alla lettera gobbo e scaletta. Ovviamente Super Simo resta la vera regina di questo reality, una tigre che ci ha regalato momenti iconici.

La Ventura sui paragoni tra lei ed Alessia Marcuzzi a L’Isola dei Famosi.

“È quello che è successo a lei per 4 anni. Non è facilissimo. – ha dichiarato nel 2018 Simona – Non lo so se è amata come me, però ci ha provato. Non è facile arrivare, succederebbe anche a me se sostituissi una mia collega i cui programmi le sono stati cuciti addosso”.