Alessia Marcuzzi: “Nessun paragone, ho detto no alla Rai”

Alessia Marcuzzi ha rifiutato un’offerta dalla Rai per condurre il programma “Surprise Surprise”, previsto in onda a partire dal 10 marzo. Secondo Dagospia, la presentatrice non si sarebbe sentita tranquilla all’idea di confrontarsi con il mito di Raffaella Carrà. Questo rifiuto arriva in un momento in cui la Marcuzzi era stata ‘premiata’ dalla Rai con un ruolo importante al Festival di Sanremo, dove parteciperà come co-conduttrice nell’ultima serata accanto a Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

L’annuncio del rifiuto ha colto di sorpresa i fan e la Rai, che ora deve decidere come procedere. Dall’azienda non è chiaro se sarà scelto un nuovo conduttore o se la trasmissione verrà annullata del tutto. Dagospia riporta che la Marcuzzi ha preferito fare un passo indietro, evitando il confronto con un titolo così iconico e la sua difficile realizzazione.

La presentatrice continua a essere in attesa di Sanremo, dove i fan sono entusiasti di vederla. Alessia ha condiviso la sua gioia sui social media, manifestando la sua felicità per l’imminente evento. Se la sua partecipazione al Festival dovesse conclusarsi con successo, la Rai potrebbe dimenticare presto il passo indietro riguardo a “Surprise Surprise”. Indipendentemente dalla situazione, i fan della Marcuzzi continuano a sostenerla, qualunque sia il suo percorso professionale.