Alessia Marcuzzi nel cast del dopo festival di Fiorello

Lo spazio dedicato al dopo festival quest’anno Amadeus ha deciso di affidarlo al suo grande amico, Fiorello, che per l’occasione porterà in seconda serata il suo successo mattutino insieme ad Alessia Marcuzzi.

Viva Rai2, programma di Rai2 in onda alle 7 del mattino, andrà infatti in tv regolarmente a notte fonda al termine di ogni puntata del Festival di Sanremo. Una promozione sulla prima rete della Rai che però non ha fatto stravolgere il titolo al format che passerà per l’occasione al più completo Viva Ra2i, Viva Sanremo!

I fan di Viva Rai2 possono però tirare un sospiro di sollievo perché le puntate registrate a notte fonda, saranno replicate sulla seconda rete Rai il mattino seguente. Poche ore dopo, insomma. Alessia Marcuzzi farà parte del cast e co-condurrà insieme a lui.

Alessia Marcuzzi con Fiorello nel dopo festival

La trasmissione che parla di Sanremo e che va in onda al termine delle puntate ha spesso cambiato nome, anche se il più delle volte si è chiamato DopoFestival.

Alessia Marcuzzi sarà con Rosario Fiorello a #VivaRai2VivaSanremo e commenterà il Festival di #Sanremo2023 con tutto il cast #VivaRai2.

Lo ha appena annunciato Alessia a #ctcf pic.twitter.com/CYKvph72GM — Cinguetterai  (@Cinguetterai) February 5, 2023

30 anni di carriera di Alessia Marcuzzi (@lapinella) in un minuto 🎥👏🏻 #CTCF pic.twitter.com/pZC5UXOrX7 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) February 5, 2023