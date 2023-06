Alessia Marcuzzi, like contro Francesca Fagnani: “inadatta a un concerto”

Qualche giorno fa su Rai1 è andato in onda il concerto benefico Italia Loves Romagna destinato alla raccolta fondi per gli alluvionati dell’Emilia. Lo show è stato condotto dal quartetto inedito composto da Amadeus, Alessia Marcuzzi, Francesca Fagnani e Giorgio Panariello, ha visto salire sul palco numerosissimi ospiti.

Fra i protagonisti artisti del calibro di Ligabue, Zucchero, Laura Pausini, Andrea Bocelli, Giorgia, Negramaro (con tanto di gaffe in diretta, che lui stesso ha poi specificato); Gianni Morandi, Elisa, Fiorella Mannoia, Max Pezzali; ma anche artisti più giovani come Emma, Salmo, Rkomi, Tananai, Irama, Elodie, Madame e Blanco. Nomi fortissimi che non hanno deluso gli ascolti, complice anche una concorrenza azzerata: 3.450.000 telespettatori pari al 30,8% di share.

Quella che abbiamo respirato vedendo Italia Loves Romagna è stata un’atmosfera di pace e serenità. Nessuno poteva sapere ciò che realmente stava pensando però Alessia Marcuzzi in quel momento.

Alessia Marcuzzi, like contro Francesca Fagnani: la conduttrice di Belve è inadatta a uno show musicale?

Stando a quanto “apprezzato” su Twitter, infatti, la Pinella non avrebbe granché apprezzato la richiesta di condividere il palco con Francesca Fagnani. Fra i vari “mi piace” che Alessia Marcuzzi ha messo in merito alla serata Italia Loves Romagna, ce n’è infatti anche uno in cui viene citata (in malo modo) la sua collega.

“La Fagnani non mi pare molto adatta per presentare questo tipo di programma. La Marcuzzi invece ha l’entusiasmo coinvolgente e la scioltezza necessarie. Non capisco perché abbia dovuto cedere il palco #ItaliaLovesRomagna“.

A questo tweet – che lascia poco spazio all’interpretazione – l’ex volto di Mediaset ha messo mi piace.

Zan zan.