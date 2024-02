Alessia Marcuzzi, la sua reazione al presunto flirt con Stefano De Martino

Dopo anni Belen Rodrirguez ha rispolverato il gossip sul presunto tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Il conduttore di Bar Stella a Striscia la Notizia non ha risposto alle domande di Valerio Staffelli sui rumor sul flirt segreto tra lui e la collega. Ma la Marcuzzi invece come l’ha presa? Il mese scorso un utente ha chiesto alla presentatrice se si stesse facendo bella per Stefano e lei ha replicato con ironia: “Se mi preparo per Stefano? No, sto aspettando Jude Law, ma anche Bradley Cooper. Sono entrambi qui sotto, stanno aspettando e io non so proprio con chi uscire. Però forse preferisco stare con il mio cagnolino“.

In una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Giorno, Stefano De Martino ha ammesso di aver parlato con la Marcuzzi di quello che è successo dopo capodanno. Sembra che la conduttrice non ne abbia fatto una tragedia.

“Se ho sentito Alessia Marcuzzi? Certo. Siamo grandi amici, e lei – suo malgrado – è entrata in questo tormentone di gossip. Però lei conosce bene certe dinamiche, soprattutto non le ha fatto piacere perché quando ci sono figli di mezzo è sempre complicato. Da amico, ho provato a fornirle la mia visione della situazione, che come ho detto è molto relativa. Siamo solo di passaggio e finché la musica è accesa balliamo e non pensiamo a chi ci vuole rovinare la festa.

Se mi offendo per le domande sul gossip o le battute? Conosco perfettamente il meccanismo televisivo. È un po’ come il Pandoro della Ferragni, sai che dietro c’è magari sofferenza, ma fa parte del nostro mestiere. Io sono un grande sostenitore della risata e quando ne sono l’oggetto, so che è il mio turno. E poi sono contro ogni forma di censura. C’è chi ha pensato che il mio rifiuto di rispondere a certe domande fosse perché non volessi mettermi in discussione. Non ho mai detto di prendermi come esempio in quanto uomo integro, padre e marito modello”.

Se me la prendo quando mi etichettano come l’ex marito di Belen Rodriguez? Sono il primo a dirlo, e lo si vedrà anche a teatro, perché cito proprio le persone che mi identificano come tale. E sa qual è la cosa più bella di tutte? È che è la verità. In molti poi, vedendomi a teatro, si ricredono, perché io per primo fornisco altre versioni di me. Sta a noi dover mostrare agli altri le nostre qualità”.