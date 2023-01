Alessia Marcuzzi in Rai con la sua "Boomerissima"

“L’idea mi è nata durante la pandemia, poi il programma ha preso forma: sono emozionata e felice!”. E’ una Alessia Marcuzzi decisamente effervescente quella che si presenta alla conferenza stampa Rai per presentare la sua ‘Boomerissima’, la nuova trasmissione che debutta domani in prima serata su Rai2. Anche se respinge l’investitura di ‘erede della Venier‘ perché, sottolinea, “di regina della domenica ce n’è una sola ed è Mara!”.

In trasmissione, “un programma cucito su di me”, la Marcuzzi si cimenterà sia come conduttrice che come showgirl, si svela la scenografia del programma, “una casa stile ‘Friends’ dove con gli ospiti accadono cose che ci riporteranno indietro nel tempo, mentre una porta bianca nasconde una sorta di armadio magico”. Le squadre si misureranno su diverse prove: dalla Super Hit alla Evolution of Dance, da Tutti cantano Sanremo a Sei un Mito, da Sfila la Moda alla Arringa finale, con il pubblico a fare da giudice.

Il programma è un mix fra varietà, dove si canta e si balla molto, e game-show con la gara fra due squadre, i ‘boomers’ e i ‘millennials’, nella prima puntata rappresentati rispettivamente dai vip Claudia Gerini, Max Giusti, Sabrina Salerno, Francesco Facchinetti e dalle celebrity Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi, Gianmarco Tamberi, Valentina Romani, con ospiti d’onore Luciana Littizzetto e Max Pezzali, per quello che si annuncia come “uno scontro generazionale”. E pare che dietro le quinte ci sia anche stata qualche scintilla fra avversari, Gerini vs Zorzi e Lamborghini vs Salerno, “perché da noi l’importante non è partecipare ma vincere!”, sentenzia la Marcuzzi.

Marcuzzi che arriva in Rai dopo la ‘militanza’ in Mediaset e un periodo in cui ha preferito “prendere tempo e riflettere su me stessa”. Alla Rai, assicura sotto lo sguardo benevolo di Stefano Coletta direttore del Prime Time, “ho avuto una grande accoglienza da parte di tutti, ho trovato tanto amore e tanta protezione… ma non sono andata via da Mediaset litigando”, tiene a precisare.

Quanto alla collocazione su Rai2, che non brilla per grandi ascolti a parte la felice eccezione di Fiorello con ‘Viva Rai2’, “l’ho chiesto io, è una rete che mi somiglia molto anche se ha una audience meno alta rispetto ad altre reti. Ho voglia di mettermi in gioco e Rai2 ha le corde giuste per me”.

Conferma Coletta: “Se Rai2 fosse un canale monotematico dedicato all’intrattenimento, avrebbe più possibilità di risveglio, con prodotti ben fatti che incontrino i favori del pubblico, anche se i numeri non sono tutto…”.

(di Enzo Bonaiuto)