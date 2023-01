Alessia Marcuzzi in conferenza stampa conferma lo scontro Zorzi-Gerini e svela alcune curiosità

Alessia Marcuzzi questa mattina ha tenuto la conferenza stampa di Boomerissima, che debutterà domani (martedì 10 gennaio) su Rai2.

Boomerissima: come funziona il nuovo show di Alessia Marcuzzi https://t.co/Y5iyr9trL1 #Boomerissima — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 9, 2023

In merito al suo passaggio in Rai, avvenuto dopo tre anni di pausa dal suo ultimo programma in prima serata, ha dichiarato: “In Rai ho trovato tanta accoglienza da parte di tutti. Posso dirlo? Tanto amore e protezione. Ormai vivo qui alla Dear, mi sento in famiglia”. L’idea di Boomerissima è venuta proprio ad Alessia Marcuzzi che ha anche chiesto di andare in onda su Rai2 e non su Rai1. “Ho chiesto io di poter andare su Rai 2, perché Rai 2 ha un tipo di pubblico che dev’essere un po’ accompagnato. Avevo voglia di fare una cosa nuova“.

Alessia Marcuzzi: “Ho chiesto io di poter andare su Rai 2, perché Rai 2 ha un tipo di pubblico che dev’essere un po’ accompagnato. Avevo voglia di fare una cosa nuova. Nessun progetto con Prime Video” Stefano Coletta: “Adesso ha tanti progetti con la Rai”#Boomerissima pic.twitter.com/3K5Cn58kC4 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 9, 2023

Alessia Marcuzzi conferma lo scontro fra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini

Alessia Marcuzzi ha poi confermato uno scontro nel backstage della trasmissione fra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini, due ospiti della prima puntata.

“C’è stato uno scontro tra Tommaso Zorzi e Claudia Gerini? Sì. Noi pensavamo che questa gara fosse un po’ più scanzonata. La gara è bella vivace. Ci sono stati momenti divertenti ma anche accesi. Anche Sabrina Salerno ed Elettra Lamborghini”.

Infine ha raccontato un aneddoto sugli uffici della Rai, ha parlato del Festival di Sanremo (“Ora non ci penso a Sanremo, mi piace guardarlo e giocarci da casa”) ed ha ringraziato pubblicamente Mara Venier che l’aveva definita la sua erede.