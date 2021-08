Lo scorso giugno come un fulmine a ciel sereno Alessia Marcuzzi ha annunciato l’intenzione di lasciare Mediaset. In un lungo post la conduttrice ha spiegato i motivi di questa decisione: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti“.

Anche Piersilvio Berlusconi ha commentato l’addio della presentatrice: “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto“.

Alessia Marcuzzi che lascia Mediaset è forse l’unica notizia di telemercato di quest’anno (oltre a Cattelan su Rai 1). pic.twitter.com/L3CUpkXNTw — Cinguetterai (@Cinguetterai) June 30, 2021

Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: “Non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi vengono proposti. Con grandissima sofferenza ho deciso di andar via. Ringrazio Mediaset per la fiducia. La mia carriera è iniziata proprio lì” — Massimo Falcioni (@falcions85) June 30, 2021

Alessia Marcuzzi si racconta a Vanity Fair.

Al noto settimanale Alessia ha spiegato che la scelta di abbandonare l’azienda in cui ha lavorato per oltre 20 anni è arrivata per un desiderio di libertà.