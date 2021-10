In primavera hanno iniziato a circolare dei rumor sul possibile addio di Alessia Marcuzzi a Mediaset. Lo scorso giugno la conduttrice ha confermato le voci in una lettera pubblicata sul suo profilo Twitter. Eppure nelle scorse settimane in molti hanno parlato parlato di un possibile comeback della Pinella a Le Iene. Ma cosa c’è di vero? Giuseppe Candela ha fatto il punto della situazione su Dagospia. Secondo il giornalista Alessia Marcuzzi non tornerà su Italia 1 e avrebbe anche rifiutato una proposta per lavorare a La7.

“Non torna proprio a Le Iene. Dopo venticinque anni Alessia Marcuzzi ha salutato Mediaset, è stata accostata a Ballando con le Stelle e avrebbe rifiutato una proposta per il preserale di La7. Parole al miele le sono state dedicate da Davide Parenti e dall’ex collega Nicola Savino, da qui le voci su un suo possibile ritorno a Le Iene dal prossimo gennaio. Al momento la conduttrice non tornerà alla guida dello show di Italia1, dove la vedremo? Il futuro è avvolto nel mistero”.

Secondo me Alessia sarebbe perfetta al timone di programmi/eventi musicali, ma anche alla conduzione di un talk.

Capisco che Alessia Marcuzzi voglia allontanarsi dalla TV per un pò, ma devo dire che la sua mancanza nel palinsesto Mediaset si sente molto. Non leggere più il suo nome nelle indiscrezioni di un programma è molto triste. La TV è il tuo luogo, torna! @lapinella #AscoltiTv — ilNapulese (@ilNapulese) October 23, 2021

Alessia Marcuzzi: “Perché ho lasciato Mediaset”.

“Non riuscivo più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti. Quando inizi a non riconoscerti più, non c’entra tanto il programma o gli altri, ma c’entri tu. Ad un certo punto è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.