Il mondo del gossip in queste ultime settimane è letteralmente esploso con il triangolo Stefano De Martino – Alessia Marcuzzi – Belen Rodriguez e nonostante quest’ultima abbia smentito tutto, c’è chi non le crede e vede nelle sue parole solo un tentativo per salvaguardare il figlio.

“Solo due parole per commentare quello che state leggendo in questi giorni. Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Decideremo tutti insieme come muoverci perché trovo davvero assurdo e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni”.