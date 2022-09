Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si sono lasciati, matrimonio finito: l’annuncio

Dopo Francesco Totti e Ilary Blasi, è arrivata la fine anche per il matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. I due l’hanno comunicato attraverso una nota congiunta rilasciata poco fa dall’Ansa.

“Io e Paolo abbiamo deciso di lasciarci. La fine del nostro matrimonio però non significherà la fine della nostra famiglia, che continuerà ad esistere. I miei figli e Paolo proseguiranno il loro immutato rapporto di amore e affetto che abbiamo costruito in tutti questi anni”.

È finita tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi. L’annuncio all’agenzia ANSA. pic.twitter.com/raYXNV0Mt5 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 27, 2022

Nel 2020 Dagospia aveva lanciato un gossip sulla presunta rottura tra Alessia Marcuzzi e Calabresi: “Una vittima della quarantena? Venti giorni fa, dopo 6 anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi ha mollato al suo destino di single il marito, Paolo Calabresi Marconi“.

Il rumor però era stato smentito dal settimanale Oggi: “Da giorni circolano voci sulla presunta rottura tra la Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi. Il loro non un rapporto perfetto, forse, come è normale che sia. Non senza problemi, non senza alti e bassi come per tutti i comuni mortali, come capita alle altre persone. Con una certezza però: la volontà di continuare insieme il proprio percorso. I due attualmente stanno ancora insieme e sono una coppia. Ma quindi come sta Alessia? Sta vivendo un momento di serenità e guarda al futuro anche amoroso con disincantato ottimismo. – si legge su Oggi – Si gode intanto l’arrivo dei nuovi impegni imprenditoriali e si prepara alla prossima stagione televisiva“.