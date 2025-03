Alessia Marcuzzi e la Nuova Stagione di Belve con Francesca Fagnani nei Palinsesti Rai

La Rai ha presentato i palinsesti per la primavera 2025, evidenziando alcuni ritorni e nuove proposte. Tra le novità si segnala il debutto di Alessia Marcuzzi con Obbligo o Verità, un nuovo format che andrà in onda su Rai 2 a partire dal 24 marzo. Alessia ritorna in Rai dopo l’esperienza di Boomerissima e inizialmente si era parlato di un reboot di Carramba, poi accantonato a favore di questo progetto.

Rai 2 vedrà anche il ritorno di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani, molto seguito nelle edizioni passate. La nuova stagione di Belve inizierà il 22 aprile e manterrà il format collaudato. Prima del ritorno di questo programma, i martedì di Rai 2 saranno occupati da Stasera Tutto è Possibile e da una puntata speciale intitolata Meglio Stasera, offrendo interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura.

Rai 1 proporrà nuovi show condotti da Milly Carlucci e Carlo Conti, insieme a diverse serie tv, mentre Rai 3 confermerà Massimo Giletti, affiancato da Presadiretta e Report. Anche Nino Frassica avrà un nuovo programma in seconda serata su Rai 2, a partire da aprile, sostituendo Alessandro Cattelan.

La presentazione dei palinsesti richiama l’attenzione su una varietà di contenuti che spaziano dall’intrattenimento ai talk show, cercando di attrarre un vasto pubblico con nomi noti e format innovativi. Con queste nuove proposte, la Rai punta a mantenere il suo ruolo centrale nel panorama televisivo italiano.