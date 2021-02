Alessia Marcuzzi è una vera fan di questo GF Vip e all’inizio del programma ha subito svelato le sue preferenze. La conduttrice commenta spesso le puntate del reality, come quando “le è partita la ship” per il bacio di Tommaso Zorzi e Andrea Zenga e l’ha fatto anche ieri per difendere Giulia Salemi (che è stata nominata da quasi tutti i suoi coinquilini).

“Ma posso sapere perché ce l’hanno con questa ragazza? Mi sembra sempre gentile con tutti, ma poi viene sempre pugnalata alle spalle. Io non la vedo vittima, la vedo solo spaesata. Qual è la sua colpa? Non capisco… spiegatemi. Tommaso e Giulia stanno facendo pace! Questo è il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta, mollett. Per tutti è arrivato il momento di aggregarsi. Basta con sta guerra! Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate. Ho capito che qui si entra in un terreno minato dei vari fans quindi mi ritiro nel lettone”.

Ovviamente la Pinella ha ricevuto i complimenti dei fan di Giulia, ma è stata duramente attaccata dalle altre fazioni. Io direi che sui social certi fan del GF Vip dovrebbero ricordarsi che si tratta di un programma televisivo (trash) e che i “vipponi” non solo loro parenti.

Alessia Marcuzzi: i tweet sulla diretta del GF Vip.

Questo e’ il live della pace, quindi cari zorzando, prelemi, rosmello, fornello, pretello, zelletta , molletta….e’ arrivato il momento di aggregarsiiiiii 💪

Forse non seguo la diretta, avete ragione, ma a me fa tenerezza scusate.

