Alessia Marcuzzi, ormai da mesi lontana dalla tv, è tornata su Instagram con un nuovo format tutt’ora senza nome (“voglio trovare un nome, ditemi se vi piace di più Ale Confident, Ale Per Voi o Alessia In The Box“) che realizzerà ogni martedì sera alle 21:00.

Un esperimento semplicissimo in cui la conduttrice si diletterà a rispondere alle domande poste dai follower. “Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di cazzate…tutto! E quando dico tutto è tutto! 😉“.

Fra le domande a cui ha risposto questa sera c’è stata “Quando ti rivedremo in tv?” a cui ha risposto “Questa è una domanda che mi avete fatto in tanti […] anche voi mi mancate un sacco, un sacco, un sacco! Quando tornerò? Quando sarò pronta“. Ed anche “Cosa fai adesso che non fai più televisione?” Domanda a cui Alessia Marcuzzi ha replicato: “Adesso che non sono in televisione mi occupo delle mie aziende che sono Luce e Marks And Angels, ovvero borse, marsupi e creme..“.

E – fra una chiacchiera e l’altra – ha anche mostrato la sua cabina armadio.

Alessia Marcuzzi, la cabina armadio e le domande sul lavoro:

Ecco perché ho lasciato Mediaset:

La conduttrice tempo fa ha motivato così il suo addio alla tv: