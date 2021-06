La prossima settimana Alessia Marcuzzi saluterà il pubblico de Le Iene dopo oltre otto mesi di messa in onda. Un programma co-condotto insieme a Nicola Savino e che per un bel po’ di puntate è stata costretta a vedere da casa a causa del Covid (falsi positivi e contatti con persone positive, lei non l’ha mai preso per fortuna).

“Com’è stato guardare Le Iene da casa? Stranissimo! Innanzitutto guardavo con più attenzione i servizi. In studio e in diretta non riusciamo a vederli fino in fondo. Quando sono tornata ho detto: “Nicola, bravissimo! Puoi farcela anche senza di me!”. E lui: “Macché, tu illumini tutto”. Ci facevamo i complimenti a vicenda. Il servizio che mi è rimasto nel cuore è stato quello su Malika, la ragazza cacciata da casa dopo aver fatto coming out, un tema di grande attualità. In quel caso mi sarebbe piaciuto essere in studio e poterla conoscere“.

A domanda diretta “cosa succede dietro le quinte che il programma non vede?” Alessia Marcuzzi ha risposto: “A parte le mie cadute e le mie gaffe? Le incursioni nel camerino di Nicola. Spesso io sono pronta prima e vado a disturbarlo: ‘Che fai? Stai ancora mangiando la bresaola?’. In questo periodo si è dato al ciclismo ed è molto attento alla forma“.

Alessia Marcuzzi ed il suo futuro in televisione

Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni, la conduttrice ha poi confessato che non sa se ritornerà anche il prossimo anno e quali sono i programmi che non condurrebbe mai: quelli di salute, quelli di sport ed i quiz.

“Se il prossimo anno sarò a Le Iene? Non so ancora niente. Bisognerebbe interpellare Davide Parenti (il “papà” di “Le iene”, ndr) e chiedergli: “Ma Nicola e Alessia sono troppo vecchi o li potete richiamare?”.

E ancora:

“Programmi di salute no. Non sono ipocondriaca e quindi non voglio sapere e non voglio vedere nulla, mi devono costringere ad andare dal medico, anche se so che i controlli sono importantissimi. Un quiz no. Sono sicura che sbaglierei tutto, non ce la farei, direi la risposta giusta prima dei concorrenti. Un programma di sport neanche. Io non capisco nulla di calcio o altro, mi piace solo il nuoto“.

L’unica certezza è che almeno quest’anno non tornerà al timone di Temptation Island.