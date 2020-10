Alessia Marcuzzi è stata di nuovo trovata positiva al test rapido col pungidito che rivela la presenza degli anticorpi del Covid-19 nel proprio sangue. Per questo motivo, seguendo la prassi aziendale, è stata allontana e riportata a casa sua.

Dopo essere risultata positiva al test col pungidito, Alessia Marcuzzi è stata sottoposta anche al test antigenico tramite tampone e questo, per sua fortuna, ha dato esito negativo. Questo tipo di tampone istantaneo, a differenza di quello ufficiale fatto dalla ASL, non ricerca il genoma virale, ma la presenza di proteine di superficie del virus. Per questo motivo l’esito è pronto dopo circa un quarto d’ora.

La conduttrice de Le Iene tuttavia è risultata negativa al tampone antigenico, ma dato che questo tipo di controllo rileva solo la presenza di proteine di superficie, se la carica virale del Covid-19 è estremamente bassa c’è il rischio che non venga rilevata nessuna positività. Per questo motivo oggi Alessia Marcuzzi farà il tampone canonico e fra circa 24/48 ore saprà la risposta ufficiale.

Dovesse essere positiva la sua presenza a Le Iene salterebbe (come quella di Picone a Striscia la Notizia), in caso contrario tornerà in diretta martedì sera al fianco di Nicola Savino.

Il messaggio di Alessia Marcuzzi

“Purtroppo non sarò a Le Iene questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno Monzese ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Così mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone e da questo fortunatamente ho avuto esito negativo. A questo punto per prassi aziendale ho dovuto comunque abbandonare gli studi, in attesa del molecolare. Spero di risultare nuovamente negativa come l’ultima volta. Lo so che sembra tutto molto complicato. Anche a me. E mi dispiace non poter far parte della squadra stasera e non potervi salutare in diretta con Nicola e la Gialappa’s come ogni martedì. Vi mando un bacio”.

A dire la sua è stato anche Nicola Savino in diretta a Le Iene: