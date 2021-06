La coppia composta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sembrerebbe di fatto essere scoppiata dato che dopo tanti rumor oggi è appena arrivata la conferma, via TvBlog, che Nicola Savino la prossima stagione televisiva non tornerà a Le Iene.

Una decisione arrivata alla luce di un’altra notizia, ovvero l’arrivo di un nuovo programma per Italia 1 con protagonisti i bambini ed i vip alle prese con il mondo della scuola: pare che il programma ruoterà attorno ad un gruppo di celebrità piuttosto asine che dovranno imparare il programma di quinta elementare supportati proprio da dei bambini. Una cosa simile l’abbiamo già vista durante l’ultima edizione de La Pupa e il Secchione ed a quanto pare quell’esperimento è piaciuto. Il conduttore ha superato la concorrenza di Piero Chiambretti, anche lui preso in considerazione per quel ruolo.

🔴 #NicolaSavino lascia #LeIene e sarà al timone del nuovo programma di #Italia1 con protagonisti bambini e vip alle prese con il mondo della scuola. Il conduttore ha superato la concorrenza di #PieroChiambretti (@tvblogit) — cheTVfa.it (@cheTVfa) June 15, 2021

Alessia Marcuzzi: il 2021 sarà per lei un anno sabbatico?

E Alessia Marcuzzi? Un mistero. Qualche settimana fa fra le pagine di TV Sorrisi & Canzoni, la conduttrice aveva così commentato il suo probabile ritorno a Le Iene: “Se il prossimo anno sarò a Le Iene? Non so ancora niente. Bisognerebbe interpellare Davide Parenti (il “papà” di “Le iene”, ndr) e chiedergli: “Ma Nicola e Alessia sono troppo vecchi o li potete richiamare?”.

Senza Le Iene, L’Isola dei Famosi e Temptation Island, per Alessia Marcuzzi il 2021 potrebbe essere l’anno della pausa.

Alessia Marcuzzi resta a Mediaset? Il rinnovo tarderebbe ad arrivare https://t.co/cnFl2Q4b4F — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 15, 2021

Alessia Marcuzzi chiude Le Iene ed il suo futuro televisivo è incerto https://t.co/SEUHzDR59i — BICCY.IT (@BITCHYFit) June 2, 2021

Quest’anno Alessia ha pure festeggiato 20 anni da quando è arrivata a Le Iene.