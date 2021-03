Alessia Marcuzzi si è apertamente schierata a favore del DDL Zan, ovvero della legge contro l’omofobia, approvata alla Camera ma non ancora al Senato.

La conduttrice ha deciso di farlo in diretta televisiva in prima serata, durante l’ultima puntata de Le Iene in cui è stato trasmesso anche il celebre video dell’aggressione omofoba alla stazione Valle Aurelia di Roma, dove un uomo ha preso a calci e pugni due ragazzi omosessuali, colpevoli di essersi dati un bacio in bocca.

“È uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omotransfobia. Non c’è una legge che possa tutelare una persona aggredita in questo modo. Siccome c’è una petizione a favore della legge, firmatela, perché è importantissimo”.

Alessandro Zan, deputato del Partito Democratico nonché relatore della legge, ha voluto pubblicamente ringraziare la conduttrice attraverso i suoi profili social.

“Alessia Marcuzzi e Le Iene per l’appello a firmare la petizione a sostegno della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e abilismo lanciata da Da’ voce al Rispetto! Un’altra dimostrazione che questa è una battaglia di tutte e tutti noi: i diritti non hanno colori politici”.

Intanto è notizia degli ultimi giorni: l’uomo che ha aggredito la coppia gay è stato identificato, si tratta di un 31enne muratore italiano già noto alle forze dell’ordine.

Alessia Marcuzzi a favore della legge Zan: “Uno scandalo che in Italia non ci sia una legge contro l’omofobia”

La risposta di Alessandro Zan: