La rissa al ristorante La Lanterna di Villaricca (Napoli) sta continuando a tenere banco sui social. A scatenarla – secondo le prime ricostruzioni social – sarebbe stata una ragazza di nome Alessia, nota sul web con lo pseudonimo Alessia Malasuerte.

Accusata di aver sferrato il primo colpo, la ragazza sui social si è giustificata parlando di qualche bicchiere di troppo e di un gesto che avrebbe mal interpretato.

Secondo la sua ricostruzione – il video potete vederlo qua sotto – tutto sarebbe nato perché una ragazza avrebbe fatto “un movimento strano” che l’avrebbe infastidita. Per questo motivo Alessia l’avrebbe bloccata “semplicemente prendendola per i capelli e abbassandola a terra”.

“Delle ragazze mi facevano dei video ed una mi ha spinto, io così l’ho presa per i capelli e buttata a terra. Le ho detto scusami, non per paura, ma perché non è arte mia farlo. […] altre ragazze così hanno iniziato a buttarmi contro delle bottiglie, io ad un certo punto gli ho detto ‘venite, venite..’, mi hanno anche urlato chiattona di M sei una Peppa Pig’ ed anche lei l’ho presa per i capelli e buttata per terra”.

E ancora:

“Avevo bevuto e non ho mai bevuto in vita mia perché non sono un’ubriacona. E automaticamente è uscita la versione peggiore di me. In vita mia ho fatto un sacco di cose buone, a migliaia. Ora non è che automaticamente per questa mezza cosa mi volete etichettare per quella che non sono”. […] Mi avete detto che lei [la ragazza picchiata, ndr] ha 15 anni, ma io l’ho semplicemente presa per i capelli ed abbassata a terra perché ho visto un movimento strano”.