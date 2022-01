Alessia Macari, ex ciociara di Avanti un altro e vincitrice di una delle scorse edizioni del Grande Fratello Vip, nei giorni scorsi ha dato alla luce la sua prima bambina, la piccola Nevaeh. Attimi di gioia infinita per lei e per suo marito Oliver, conditi però anche da tanta paura e preoccupazione. A spiegarne il motivo ci ha pensato la stessa modella e show girl, con un lungo post sui suoi canali social.

Credit: alessiamacari – Instagram

Alessia e Oliver si sono conosciuti nel 2019, subito dopo che la show girl aveva vinto l’edizione di quell’anno del Grande Fratello Vip. Kragl giocava nel Frosinone e, dopo un lungo corteggiamento, era riuscito a conquistare la Macari.

Da quel giorno i due non si sono più lasciati. Lo stesso anno si sono sposati e, nell’estate del 2020, avevano annunciato di essere in dolce attesa di una bimba. Bimba che è finalmente venuta al mondo lo scorso 14 gennaio.

Nevaeh è sanissima e sta bene, ma i primi giorni della sua vita sulla terra non sono stati semplici, soprattutto per la sua mamma e il suo papà. A spiegare cosa è successo ci ha pensato proprio Alessia Macari.

Alessia Macari positiva al Covid

Credit: alessiamacari – Instagram

Nel lungo post scritto a cuore aperto e pubblicato su Instagram, la Macari ha esordito dicendo che questo, per lei, è un momento di felicità ma anche di sofferenza.

Il giorno prima di essere ricoverata sia io che Olli siamo risultati positivi al Covid-19, nonostante, ci tengo a sottolinearlo, da sempre abbiamo osservato scrupolosamente tutte le precauzioni, compresa la vaccinazione. Sono stata quindi costretta a partorire completamente da sola, senza mio marito. La bambina è negativa, ma è stata comunque trasferita in un altro reparto e io non l’ho potuta vedere per 3 giorni, tempo che mi è sembrato un’eternità.

Credit: alessiamacari – Instagram

Poi la modella prosegue:

Chiunque ha provato la gioia di essere madre credo possa capire il mio stato d’animo. All’interno del reparto Covid ho vissuto dei momenti davvero difficili che credo non dimenticherò mai. L’isolamento mi ha messo a dura prova. Con queste mie parole voglio esortare chi ancora non avesse provveduto a vaccinarsi

In conclusione, la neo mamma ha voluto ringraziare i dottori e i medici che si sono presi cura di lei e della bimba, ma anche tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi difficili giorni.