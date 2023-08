Alessia Ligotti “è un’altra” dopo Temptation Island: gli sfottò su Instagram

Alessia Ligotti è una delle protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island dove, a causa di una sua omonima, veniva chiamata semplicemente ‘Ale’. Entrata fidanzata con Federico al falò è uscita da ragazza single. In questi giorni post reality è tornata su Instagram dove ha mostrato “un’altra” sé: nuovi capelli, trucco migliore, labbra apparentemente più gonfie.

Un caso che pure Cosmopolitan ha affrontato e che ha così scritto:

“Perché si parla tanto delle ultime foto social di Ale di Temptation Island? […] Oltre ad una foto con Filippo Bisciglia e ad uno scatto con la compagna d’avventura Gabriela, Alessia ha condiviso con i suoi nuovi followers alcune foto in cui mostra la sua nuova immagine. Capelli più scuri e una bocca più carnosa: un cambiamento che non è di certo passato inosservato agli aficionados di Temptation Island. «Irriconoscibile», il commento più inflazionato, «ha già cambiato i connotati» e poi «Face App è da denuncia comunque»”.

Basta fare un giro sul suo profilo per leggere quei commenti, ecco un esempio:

E anche un po’ di sue foto su Instagram pubblicate dopo l’esperienza a Temptation Island.

“Ciao a tutti! Volevo ringraziarvi per i tantissimi messaggi ricevuti e per il vostro appoggio” – ha scritto Alessia – “Siete stupendi. Colgo l’occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico. Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per i motivi che ben conoscete, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. E’ lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti. Grazie a tutti.”