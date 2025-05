Alessia Fabiani: La Rinascita dell’Ex Letterina all’Isola

Il 7 maggio 2025, Alessia Fabiani tornerà in TV come concorrente della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. La showgirl, che ha guadagnato notorietà come letterina accanto a Gerry Scotti negli anni ’90, non appare in TV da anni, avendo deciso di dedicarsi al teatro dopo aver lasciato il piccolo schermo nel 2007. La sua carriera include partecipazioni a programmi come “La Sai l’Ultima?”, “Uomini e Donne”, “Lucignolo” e il reality “La Fattoria”.

La vita privata di Alessia è stata segnata da momenti complessi, in particolare il divorzio dal marito Fabrizio Cherubini, con il quale ha avuto due gemelli, Kim e Keira, nel 2012. Dopo la separazione nel 2017, Fabiani ha affrontato una situazione difficile, presentando una denuncia per maltrattamenti, che si è conclusa con l’assoluzione di Cherubini nel 2024. Alessia ha espresso il suo rammarico per la situazione, sottolineando che avrebbe voluto che la verità fosse riconosciuta.

Nonostante avesse rifiutato di partecipare ad altri reality nel corso degli anni, dichiarando che ciò non era un gesto snob ma un’esigenza personale, ha deciso di accettare questa opportunità. La sua presenza a “L’Isola dei Famosi” è accolta con entusiasmo dai fan, felici di rivedere l’ex letterina in un contesto televisivo. La sua carriera, caratterizzata da alti e bassi, sembra ora prendere una nuova direzione.