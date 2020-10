Gli autori del Grande Fratello Vip quest’anno sono davvero cattivelli dato che, secondo quanto annunciato in diretta Instagram da Davide Maggio, avrebbero messo gli occhi su Alessia Fabiani. Ex showgirl ed ex letterina, nonché ex storica fidanzata di Francesco Oppini.

Durante la puntata Davide Maggio, su Twitter, aveva preannunciato qualcosa:

“Francesco non sa ancora cosa lo aspetta. Ve lo svelo in diretta su Instagram al termine della puntata #GFVip”

E al termine della puntata il blogger televisivo ha sganciato la bomba.

“Da quello che mi risulta avrebbero, anzi avevano deciso, di stuzzicare un po’ Francesco Oppini. Ed il boom sarebbe stato Alessia Fabiani verso il Grande Fratello Vip, perché il GF ha contattato la Fabiani per entrare. La fortuna ha voluto che proprio in serata io abbia saputo che la Fabiani ha rifiutato. La Fabiani ha rifiutato! Lei è l’ex di Oppini e lì ci sarebbe tanto da raccontare. Questo è il boom: la Fabiani verso il GF, ma mi risulta che al momento è no. Ma per volontà sua”.

Ovviamente la trattativa potrebbe essere sempre in corso e nonostante Alessia Fabiani abbia detto ‘no’, gli autori potrebbero sempre riuscire a farle cambiare idea. Quanti vip hanno detto ‘non parteciperei mai‘ e poi ce li siamo trovati in casa? La lista è lunga.

Una settimana fa, all’annuncio dell’arrivo di una nuova concorrente, Francesco Oppini si è subito allarmato chiedendo se la ragazza nuova fosse nata nel 1976, anno di nascita proprio di Alessia Fabiani.

Francesco Oppini parla di Alessia Fabiani al GF Vip