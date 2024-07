Alessia e Lino: quando lei gli regalò una torta di compleanno premonitrice

Il profilo TikTok di Alessia Pascarella da quando lei è entrata a Temptation Island è stato preso d’assalto dai fan della trasmissione. In particolar modo ad attirare le attenzioni degli utenti è stato un video registrato in occasione del compleanno del suo amato Lino Giuliano.

Il video in questione è stato pubblicato lo scorso maggio in occasione del 29esimo compleanno di Lino e – sulle note di All Night di Parov Stelar – si vede il ragazzo soffiare le due candeline sopra la torta che ha come scritta: “Vorrei tornare a quando ti incontrai la prima volta e…“, tolto il primo stato di glassa la scritta a sorpresa: “andarmene!”. Una torta che, a giudicare da ciò che abbiamo visto a Temptation Island, è stata premonitrice.

Ecco il video:

Nonostante Alessia Pascarella non sia ancora riuscita ad avere un falò di confronto con Lino Giuliano (perché lui ha rifiutato di presentarsi entrambe le volte che gli è stato chiesto) è intenzionata a lasciarlo dopo averlo visto fare il provolone con la tentatrice Maika Randazzo.

Alessia e Lino, chi è la tentatrice Maika che ha fatto perdere la testa a lui

Maika Randazzo ha 30 anni ed è di Roma. Come confessato nella presentazione su WittyTv: “Lavoro tutto il giorno, impegnata nelle attività di famiglia. La mia passione è andare in palestra e stare con i miei amici. Uno dei miei segni particolari è la determinazione, costanza e sincerità. Mi piace dire le cose come stanno, essere me stessa e dire le cose che penso. Tra dieci anni mi vedo realizzata, con una bella famiglia“. Durante la prima puntata del reality ha poi aggiunto di sé: “Mi sono lasciato un anno e mezzo fa, è finita per colpa dell’orgoglio. Volevo sposarmi, fare una famiglia con lui. Sono molto rispettosa. Nessuno è obbligato a stare con nessuno. Sono gelosa, ma non possessiva“.