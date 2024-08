Alessia Carini incontra Giorgia Meloni: “Come una mamma, ecco cosa mi ha detto”

Ieri, al termine dell’incontro fra Alessia Carini e Imane Khelif, la nostra pugile ha incontrato la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni che era a Parigi proprio per assistere da spettatrice alle Olimpiadi. Il fatto è stato raccontato al Tg1 proprio dalla Carini che ha così esordito: “Mi sento abbastanza amareggiata e delusa perché dopo Tokyo ho sacrificato tutta me stessa per essere qui“.

La poliziotta di Afragola ha poi aggiunto: “Ho incontrato il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’ho trovata come una mamma quando incontra una figlia. Si è immedesimata subito in me e mi ha accolta come una figlia. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto ‘non mollare perché oggi tutto questo non dipendeva da te, credi nei tuoi sogni’ e questo mi ha dato una grande forza”. In che senso ‘questo non dipendeva da te‘?

L’intervista al TG1 ad Angela #Carini è stata vergognosa. È servita solo per farci sapere che ha incontrato #Meloni e che l’ha accolta come una figlia. Un’atleta che rappresenta l’Italia alla #Olimpiadi si è prestata a fare la marionetta della propaganda meloniana. #Parigi2024 pic.twitter.com/nzzbS8tu1F — Kαrloѕ X. (@karlitos_x) August 1, 2024

Giorgia Meloni, le parole prima dell’incontro fra Carini e Khelif

“Mi ero emozionata ieri quando Alessia Carini ha scritto ‘combatterò’ perché in queste cose sicuramente conta anche la dedizione, la testa, il carattere. Però poi conta anche poter competere ad armi pari. E dal mio punto di vista non era una gara pari. È un fatto che con i livelli di testosterone presenti nel sangue dell’atleta algerina la gara in partenza non sembra equa. C’erano anche profili legati alla sicurezza e penso anche che dobbiamo fare attenzione, nel tentativo di non discriminare, a discriminare. Io sono anni che tento di spiegare che alcune tesi, portate all’estremo, rischiano di impattare sui diritti delle donne. Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili non debbano essere ammesse alle gare femminili ma non perché si voglia discriminare qualcuno ma per tutelare il diritto delle atlete di poter competere ad armi pari”.

Queste, invece, le sue parole dopo la gara:



Meloni: “Con quei livelli di testosterone non è una gara equa. Atleti con caratteristiche maschili non devono essere ammessi alle gare femminili per tutelare il diritto delle atlete” #Carini #Khelif pic.twitter.com/mAOgDKI31o — Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 1, 2024

