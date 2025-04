Alessia Cammarota e il suo gesto sorprendente: scopri di più!

L’ex compagna del tronista Aldo Palmeri, Alessia Cammarota, ha confermato tramite un gesto sui social la rottura consensuale tra i due, già annunciata da Palmeri. L’ex tronista aveva chiarito che non ci sono stati tradimenti, ma soltanto una mancanza di accordo. La situazione ha sorpreso i fan, soprattutto per la famiglia allargata che si era formata, con tre figli, di cui uno nato da Alessia. Nonostante le voci di tradimenti risalenti all’inizio della loro relazione, Aldo ha ribadito che la loro priorità è il benessere dei figli e che intendono mantenere rapporti pacifici.

Recentemente, Alessia ha messo “mi piace” all’ultima foto di Aldo su Instagram, in cui è ritratto con i figli, suggerendo che i due mantengano relazioni cordiali. Intanto, un’altra coppia di Uomini e Donne, Sonny Di Meo e Sara Shaimi, sta attirando l’attenzione per presunti problemi. Dopo il loro matrimonio nel marzo 2023 e la nascita della figlia Nora Belle, alcune anomalie nei post social di Sonny hanno alimentato speculazioni di crisi. Tuttavia, Sara ha risposto con umorismo, chiarendo che le sue foto da sola sono dovute a viaggi programmati e non a tensioni con il marito. Inoltre, voci di rottura erano emerse in precedenza per presunti tradimenti, alimentando l’interesse dei fan. Nonostante le speculazioni, la situazione attuale sembra più tranquilla di quanto ipotizzato.