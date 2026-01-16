Alessia Cammarota conferma rottura con Aldo Palmeri

Alessia Cammarota, dopo mesi di silenzio, ha deciso di parlare pubblicamente della sua situazione sentimentale, confermando che il matrimonio con Aldo Palmeri è giunto al capolinea. L’influencer ha spiegato come sta affrontando la rottura e ha smentito le voci secondo cui i due ex protagonisti di Uomini e Donne fossero tornati insieme. La relazione si è conclusa definitivamente e Alessia ha parlato di divorzio e delle difficoltà riscontrate a livello familiare nella gestione dei tre figli avuti con l’ex tronista.

Alessia ha raccontato che le ultime feste natalizie sono state le prime da quando il suo matrimonio è finito e ha sottolineato che ci si divide i bambini e i momenti, ma cerca di stare insieme in quelle feste dove i bambini hanno più bisogno del calore familiare. Ha anche detto che la parte più complicata della separazione e del divorzio è proprio questa e che nessuno ti insegna o ti spiega come affrontarla.

Alessia ha anche parlato delle difficoltà di dividere i momenti con i figli e di condividere lo spazio con l’ex compagno, sottolineando che per il bene dei suoi bimbi passa ancora dei momenti con Palmeri. Ha anche detto che per il benessere dei figli si devono fare delle rinunce e che la famiglia deve trovare nuove dinamiche e nuovi equilibri.

L’ex corteggiatrice di UeD ha anche raccontato di aver chiesto aiuto a un professionista per affrontare la situazione e di aver capito di aver bisogno di una mano esterna. Ha anche sottolineato che non è una donna che si piange addosso o che vive di rimpianti e che non è una vittima, ma una persona che sta affrontando una situazione difficile con ottimismo.

Alessia ha anche rivelato di non avere attualmente un nuovo partner nella sua vita e di avere una visione ottimista in vista del futuro, sottolineando che dalla fine di alcune cose possono nascere nuove opportunità. Ha detto che le perdite possono creare spazio e che ha avuto più spazio per se stessa, per ritrovarsi e riscoprirla.