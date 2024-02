Alessi sulla rottura tra Elio e Belen: “Cosa ho saputo, come ha reagito lei”

Fabrizio Corona martedì scorso ha rivelato che Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni si sarebbero lasciati. Roberto Alessi sul suo settimanale, Novella 2000, ha aggiunto che la relazione tra l’imprenditore e la showgirl è finita più di una settimana fa: “Si sarebbero lasciati da una dedica di giorni, dopo il ritorno dalla vacanza in Argentina. Una persona molto vicina ad Elio ci ha assicurato che la storia è finita“.

Ieri pomeriggio Roberto Alessi è stato ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta ed ha spiegato come ha fatto a sapere dell’addio tra Elio e Belen. Sembra che lo scoop sia arrivato da una coppia che conosce bene uno tra Elio e Belen Rodriguez.

“Io non avrei voluto dare questa delusione. E c’è qualcosa dietro, la colpa è di Alberto Matano in un certo senso. Tu mi hai invitato qui nella tua trasmissione. Ero in aeroporto e vengo fermato da una coppia di Brescia che mi ha detto ‘l’abbiamo vista a La Vita in Diretta’. E tra una chiacchiera e l’altra mi dicono che hanno una notizia. Viene fuori che erano ben piazzati per conoscere questa storia. A quel punto ho preso l’aereo dopo e sono andato a fare un aperitivo infinito con queste due persone. Quindi pare che sia finita questa storia d’amore. ù

Come ha reagisto Belen? Lei a un certo punto è partita e ieri è andata in Scozia a ritrovare sé stessa. Ha preso un cottage per stare tranquilla dopo quello che è successo. Se è in Argentina? NO, era in Argentina con lui, poi è tornata, dovevano andare a Dubai, ma poi è accaduto questo e lei è andata da sola in Scozia. Lei è stupenda e una brava ragazza. lei conosceva Elio da 10 anni. Lui è una persona ottima, che lavora tanto, che ha una sua azienda e si impegna”.